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В оперштабе Кузбасса напомнили горячих линиях по коронавирусу

07 декабря 2020 в 15:36

Оперштаб Кузбасса опубликовал информацию о тематических горячих линиях Роспотребнадзора по коронавирусу.

Сообщение появилось 7 декабря в официальной группе оперштаба региона в соцсети «ВКонтакте». В нём говорится, что эти горячие линии стали работать во всех субъектах России.

Так, в Кемеровской области дозвониться до горячей линии можно по телефону +7 (3842) 55-51-15 (115 — мобильные и 555-115 — стационарные телефоны).

Также волонтёрский штаб осуществляет приём заявок от населения на оказание помощи в покупке продуктов и лекарственных препаратов — 8-800-201-34-11. Телефон Всероссийской «горячей линии» Роспотребнадзора по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию — 8-800-300-46-24.

Все актуальные телефоны доступны на сайте стопкоронавирус.рф.

Кроме того, оперштаб разместил карточки с информацией, что нужно делать, если у кузбассовцев не получилось дозвониться в поликлинику или скорую помощь. В них жителям региона предлагают оставить жалобу на портале «Госуслуги».


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