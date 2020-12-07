Новокузнечанин устроил дебош в травмпункте

Он грозил медикам расправой из-за больничного.

В Новокузнецке 33-летний местный житель устроил дебош в городском травмпункте. Мужчина выражался нецензурной бранью, грозил медикам расправой. Медработникам пришлось нажать «тревожную кнопку».

Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали дебошира — им оказался ранее судимый горожанин, находящийся к тому же в состоянии алкогольного опьянения.

«Выяснилось, что он требовал оформить ему дополнительный больничный из-за ушиба руки, но ему было отказано — так как один листок нетрудоспособности у него уже был. Буйного посетителя полицейским — для дальнейших разбирательств», - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.

Кузбассовцам напоминают, что социально значимые учреждения региона находятся под защитой Росгвардии. Любые нарушения на их территории, в том числе нарушения общественного порядка, будут немедленно пресекаться, а сами нарушители — задерживаться.