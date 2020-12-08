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В Новокузнецке автомобиль сбил ребёнка, скатившегося на санках

08 декабря 2020 в 09:54

Мальчика госпитализировали с травмами.

В ГИБДД по Новокузнецку выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в Куйбышевском районе.

Как сообщает отдел пропаганды инспекции, инцидент случился 5 декабря в 16 часов напротив дома № 7 переулка Трудовой.

«По предварительной версии, водитель «LADA 212140» сбил школьника, скатившегося на санках по пешеходной дорожке. В результате мальчика госпитализировали с травмами», - рассказали в ведомстве.

В ГИБДД отмечают, что с наступлением зимнего сезона особую опасность для детей представляют горки и снежные спуски, выходящие на проезжую часть. Так, за последние две недели под колёса автомобилей в результате катания в несанкционированных местах попали 3 ребенка: двое — на снегокате и один на санках.

 

Фото: instagram.com/gibdd_nvkz


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