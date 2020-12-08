В Кузбассе ребёнок получит 30 тысяч компенсации за оскорбление и насилие

Два подростка поссорились на улице.

В южной столице Кузбасса суд взыскал в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.

Ранее прокуратура провела проверку по факту оскорбления несовершненнолетнего и нанесения ему телесных повреждений. Выяснилось, что в марте 2020 года в Новокузнецке вечером два подростка на улице поссорились, один оскорбил и применил к другому насилие.

«В связи с недостижением возраста ребёнок не был привлечён к административной ответственности. Однако прокурор обратился в суд, который в результате взыскал в пользу ребёнка 30 000 рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Родители другого ребёнка не согласились с решением суда и обжаловали его. Но Кемеровский областной суд оставил решение без изменений.