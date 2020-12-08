Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 декабря

Скончались ещё четыре пациента с коронавирусом.

По данным на утро 8 декабря в Кемеровской области выявили 174 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 41, Кемерово — 26, Ленинск-Кузнецкий — 18, Белово — 16, Осинники — 15, Прокопьевск — 13, Междуреченск — 11, Таштагольский район — 9, Киселёвск — 8, Полысаево — 6, по два заболевших — Беловский и Новокузнецкий районы, Кемеровский и Крапивинский муниципальные округа, по одному — Юрга, Мариинский и Яшкинский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались ещё четыре пациента с коронавирусом.

У женщины 1968 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, заболевания почек, ожирения. У женщины 1937 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкопатологии. У мужчины 1976 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета. У мужчины 1978 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне анемии.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 22 350 случаев коронавируса: 3 161 человек получают медицинскую помощь, 18 782 выздоровели, 407 скончались.