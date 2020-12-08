Взрыв котла в Кемерове: пострадали трое взрослых и один ребёнок

Крупный пожар произошел в частном доме.

Ночью 8 декабря в частном доме на двух хозяев на улице Большевистской произошёл крупный пожар. По предварительным данным, взорвался отопительный котел.

Пострадали четыре 4 человека, в том числе трехлетняя девочка. На месте работали три бригады скорой медицинской помощи.

«Девочка 2017 года рождения находится в тяжёлом состоянии, мужчина 1968 года рождения и женщина 1975 года рождения — также в тяжёлом состоянии, женщина 1998 года рождения — в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.

В результате пожара полностью сгорела и обрушилась деревянная обрешётка крыши дома, обгорели стены и пол. Веранда дома и автомобиль ВАЗ-2114 сгорели полностью.

Предварительной причиной пожара названо нарушение правил эксплуатации печей.