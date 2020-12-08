Кемеровские власти потратят 21 миллион на содержание кладбищ

На сайте госзакупок объявлен аукцион.

В Кемерове ищут подрядчика для выполнения работ по содержанию кладбищ. Они должны будут быть проведены на 18 кладбищах во всех районах города, включая кладбища в деревнях Петровка и Красная, посёлках Комиссарово, Мозжуха и Боровой.

В перечень работ входит зимнее и летнее содержание аллей (скашивание травы, очистка от сухостоя, вывоз мусора).

Соответственная документация появилась на едином портале госзакупок. Стартовая цена контракта — 21 694 027 рублей. Средства будут выделены из бюджета города.

Аукцион состоится 17 декабря. Контракт рассчитан на период до 31 декабря 2021 года.