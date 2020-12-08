В Кузбассе начали закрывать ковидарии

Такое решение приняли власти региона.

Из-за снижения заболеваемости пневмониями и коронавирусом в Кузбассе власти региона приняли решение перевести часть коечного фонда, отданного ранее для больных ковидом, обратно в обычные стационары для оказания плановой медицинской помощи. Об этом сообщает газета «Кузбасс».

Первым из перепрофилированных под ковидарии медучреждений, которое вернется к обычному режиму работы, стал роддом Белова.

«Как сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев после аппаратного совещания, к обычному режиму работы вернутся еще несколько больниц, правда, не уточнив, какие именно. Не смогли оперативно прояснить ситуацию и в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, отметив, что этот вопрос еще решается. Но подчеркнули, что все лечебные учреждения, которые вернутся к обычному режиму работы, будут в обязательном порядке продезинфицированы», - пишет издание.

Отмечается, что в настоящее время из 4600 койко-мест для ковидных пациентов в Кузбассе на сегодняшний день задействованы 3400. Региональные власти планируют сократить специализированный коечный фонд для больных коронавирусом и пневмониями до 4200 мест. В случае необходимости койки для плановых пациентов смогут опять оперативно перепрофилировать для оказания помощи пациентам с коронавирусом.