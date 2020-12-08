Опубликованы адреса ёлочных базаров в Кемерове

Соответствующий документ появился на сайте администрации.

Кемеровские власти утвердили обновлённую схему размещения нестационарных торговых объектов, которые будут торговать в том числе новогодними елями. Как следует из документа, опубликованного на сайте администрации, работа ёлочных базаров продлится с 15 по 31 декабря.

Размещены они будут во всех районах города.

В Центральном районе города появятся 10 ёлочных базаров:

ул. Кирова, юго-восточнее строения № 37 (ЦУМ)

пр. Ленина, южнее строения № 90/1 (ТЦ «Променад-1»)

пр. Ленина, севернее дома № 105 (у поликлиники № 5)

пр. Октябрьский, севернее дома № 9 (напротив ГИБДД города)

ул. Терешковой, северо-западнее строения № 22а (ТЦ «Спутник»)

В Ленинском районе города появятся 14 ёлочных базаров, в том числе по адресам:

пр. Октябрьский, восточнее дома № 78

пр. Химиков, северо-западнее дома № 41

пр. Химиков, пересечение с пр. Ленинградским, северо-западнее строения № 30

пр. Комсомольский, восточнее дома № 71

ул. Марковцева, юго-восточнее дома № 20

В Заводском районе будет 25 ёлочных базаров и четыре прилавка:

ул. Радищева, северо-западнее дома № 1

ул. Двужильного, северо-восточнее дома № 32

пр. Кузнецкий, юго-западнее дома № 108

пр. Молодёжный, юго-восточнее дома № 2

ул. Тухачевского, восточнее дома № 45в

В Рудничном районе откроются 11 елочных базаров:

ул. Волкова (у здания № 41)

ул. Серебряный бор (у здания № 1)

пр. Шахтёров, восточнее здания № 45

пр. Шахтёров, севернее здания № 54б

пр. Шахтёров, севернее здания № 85

пр. Шахтёров, восточнее здания № 107

В Кировском районе будут работать семь ёлочных базаров:

ул. Григорьева, северо-восточнее строения № 5

ул. Леонова, юго-восточнее дома № 17

ул. Халтурина, юго-восточнее домов № 35а

ул. Инициативная, юго-западнее дома № 35

ул. Металлистов, севернее строения № 4б

ул. Леонова, восточнее строения № 13а

ул. Инициативная, юго-восточнее дома № 1

В жилых районах Ягуновский и Пионер новогодние деревья можно будет купить по адресам: