Блог с тобой ›› Новости ›› Опубликованы адреса ёлочных базаров в Кемерове

Опубликованы адреса ёлочных базаров в Кемерове

08 декабря 2020 в 16:05

Соответствующий документ появился на сайте администрации.

Кемеровские власти утвердили обновлённую схему размещения нестационарных торговых объектов, которые будут торговать в том числе новогодними елями. Как следует из документа, опубликованного на сайте администрации, работа ёлочных базаров продлится с 15 по 31 декабря.

Размещены они будут во всех районах города.

В Центральном районе города появятся 10 ёлочных базаров:

  • ул. Кирова, юго-восточнее строения № 37 (ЦУМ)
  • пр. Ленина, южнее строения № 90/1 (ТЦ «Променад-1»)
  • пр. Ленина, севернее дома № 105 (у поликлиники № 5)
  • пр. Октябрьский, севернее дома № 9 (напротив ГИБДД города)
  • ул. Терешковой, северо-западнее строения № 22а (ТЦ «Спутник»)

 

В Ленинском районе города появятся 14 ёлочных базаров, в том числе по адресам:

  • пр. Октябрьский, восточнее дома № 78
  • пр. Химиков, северо-западнее дома № 41
  • пр. Химиков, пересечение с пр. Ленинградским, северо-западнее строения № 30
  • пр. Комсомольский, восточнее дома № 71
  • ул. Марковцева, юго-восточнее дома № 20

 

В Заводском районе будет 25 ёлочных базаров и четыре прилавка:

  • ул. Радищева, северо-западнее дома № 1
  • ул. Двужильного, северо-восточнее дома № 32
  • пр. Кузнецкий, юго-западнее дома № 108
  • пр. Молодёжный, юго-восточнее дома № 2
  • ул. Тухачевского, восточнее дома № 45в

 

В Рудничном районе откроются 11 елочных базаров:

  • ул. Волкова (у здания № 41)
  • ул. Серебряный бор (у здания № 1)
  • пр. Шахтёров, восточнее здания № 45
  • пр. Шахтёров, севернее здания № 54б
  • пр. Шахтёров, севернее здания № 85
  • пр. Шахтёров, восточнее здания № 107

 

В Кировском районе будут работать семь ёлочных базаров:

  • ул. Григорьева, северо-восточнее строения № 5
  • ул. Леонова, юго-восточнее дома № 17
  • ул. Халтурина, юго-восточнее домов № 35а
  • ул. Инициативная, юго-западнее дома № 35
  • ул. Металлистов, севернее строения № 4б
  • ул. Леонова, восточнее строения № 13а
  • ул. Инициативная, юго-восточнее дома № 1

 

В жилых районах Ягуновский и Пионер новогодние деревья можно будет купить по адресам:

  • ул. Белозёрная, западнее дома № 40в
  • ул. Белозёрная, северо-восточнее дома № 44
  • ул. Марата, юго-западнее строения № 12
  • ул. Пионер, юго-западнее дома № 11а

Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 декабря
Content 54016092426b18408e60840934a2e11e
Взрыв котла в Кемерове: пострадали трое взрослых и один ребёнок
Content 2 z22 d661187a eddc 48f8 ac23 c7bdd2e3b4ea
Кемеровские власти потратят 21 миллион на содержание кладбищ
Content 20190906 medicy
В Кузбассе начали закрывать ковидарии

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?