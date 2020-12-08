Опубликованы адреса ёлочных базаров в Кемерове

Соответствующий документ появился на сайте администрации.
Кемеровские власти утвердили обновлённую схему размещения нестационарных торговых объектов, которые будут торговать в том числе новогодними елями. Как следует из документа, опубликованного на сайте администрации, работа ёлочных базаров продлится с 15 по 31 декабря.
Размещены они будут во всех районах города.
В Центральном районе города появятся 10 ёлочных базаров:
- ул. Кирова, юго-восточнее строения № 37 (ЦУМ)
- пр. Ленина, южнее строения № 90/1 (ТЦ «Променад-1»)
- пр. Ленина, севернее дома № 105 (у поликлиники № 5)
- пр. Октябрьский, севернее дома № 9 (напротив ГИБДД города)
- ул. Терешковой, северо-западнее строения № 22а (ТЦ «Спутник»)
В Ленинском районе города появятся 14 ёлочных базаров, в том числе по адресам:
- пр. Октябрьский, восточнее дома № 78
- пр. Химиков, северо-западнее дома № 41
- пр. Химиков, пересечение с пр. Ленинградским, северо-западнее строения № 30
- пр. Комсомольский, восточнее дома № 71
- ул. Марковцева, юго-восточнее дома № 20
В Заводском районе будет 25 ёлочных базаров и четыре прилавка:
- ул. Радищева, северо-западнее дома № 1
- ул. Двужильного, северо-восточнее дома № 32
- пр. Кузнецкий, юго-западнее дома № 108
- пр. Молодёжный, юго-восточнее дома № 2
- ул. Тухачевского, восточнее дома № 45в
В Рудничном районе откроются 11 елочных базаров:
- ул. Волкова (у здания № 41)
- ул. Серебряный бор (у здания № 1)
- пр. Шахтёров, восточнее здания № 45
- пр. Шахтёров, севернее здания № 54б
- пр. Шахтёров, севернее здания № 85
- пр. Шахтёров, восточнее здания № 107
В Кировском районе будут работать семь ёлочных базаров:
- ул. Григорьева, северо-восточнее строения № 5
- ул. Леонова, юго-восточнее дома № 17
- ул. Халтурина, юго-восточнее домов № 35а
- ул. Инициативная, юго-западнее дома № 35
- ул. Металлистов, севернее строения № 4б
- ул. Леонова, восточнее строения № 13а
- ул. Инициативная, юго-восточнее дома № 1
В жилых районах Ягуновский и Пионер новогодние деревья можно будет купить по адресам:
- ул. Белозёрная, западнее дома № 40в
- ул. Белозёрная, северо-восточнее дома № 44
- ул. Марата, юго-западнее строения № 12
- ул. Пионер, юго-западнее дома № 11а
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