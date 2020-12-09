В Кемерове появится новый городской пляж

Объявлен электронный аукцион.

В столице Кузбасса после строительства набережной Томи вдоль спорткомплекса «Кузбасс-Арена» появится еще один пляж.

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Он назначен на 17 декабря – тогда выберут исполнителя, который подготовит проект набережной протяжённостью 200 метров. При этом проектные решения нового объекта должны содержать в том числе и «городской пляж с доступной инфраструктурой».

«На территории городского пляжа разработать проект размещения нестационарных объектов бытового и иного обслуживания: туалетные комнаты, раздевалки, кафе, совмещенный пункт охраны и спасателей, медпункт», — говорится в аукционной документации.

Проект должен быть разработан в течение восьми месяцев со дня, следующего за днём заключения контакта.