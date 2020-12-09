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В Кемерове девочка-подросток слила в сеть интимные фото соперницы

09 декабря 2020 в 10:44

Инцидентом заинтересовались следователи.

17-летняя жительница областной столицы Кузбасса подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Как сообщает Следственный комитет Кузбасса, юная кемеровчанка поссорилась со своей 14-летней знакомой и решила отомстить ей, разместив в сети её интимные фотографии.

«Она отправила их администратору закрытой группы в соцсетях, который позже разместил снимки на странице сообщества. Узнав о произошедшем, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы», - рассказали в ведомстве.

В результате следствия был установлен администратор группы – 22-летний житель Юрги. Также были найдены материалы, указывающие на вину 17-летней подозреваемой.

В итоге отношении администратора возбуждено отдельное уголовное дело. В отношении подростка расследование продолжается.


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