Блог с тобой ›› Новости ›› Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в К...

Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 декабря

09 декабря 2020 в 11:22

Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Кузбассе.

По данным на утро 9 декабря в Кемеровской области выявили 172 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 40, Междуреченск — 37, Кемерово — 35, Анжеро-Судженск — 18, Беловский район — 16, Юрга — 10, Топкинский муниципальный округ — 8, Ленинск-Кузнецкий — 3, Гурьевский муниципальный округ — 3, Новокузнецкий район — 1, Яйский район — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались ещё пять пациентов с коронавирусом.

У мужчины 1957 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек.  У женщины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета.  У женщины 1977 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У мужчины 1948 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У женщины 1940 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 22 522 случая коронавируса: 3 165 человек получают медицинскую помощь, 18 945 выздоровели, 412 скончались.


Читайте также

Content 20190906 medicy
В Кузбассе начали закрывать ковидарии
Content e1536632479833
Опубликованы адреса ёлочных базаров в Кемерове
Content img15941233316521
В Кемерове появится новый городской пляж
Content 1518274888175056121
В Кемерове девочка-подросток слила в сеть интимные фото соперницы

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?