Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 декабря

Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Кузбассе.

По данным на утро 9 декабря в Кемеровской области выявили 172 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 40, Междуреченск — 37, Кемерово — 35, Анжеро-Судженск — 18, Беловский район — 16, Юрга — 10, Топкинский муниципальный округ — 8, Ленинск-Кузнецкий — 3, Гурьевский муниципальный округ — 3, Новокузнецкий район — 1, Яйский район — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались ещё пять пациентов с коронавирусом.

У мужчины 1957 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. У женщины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. У женщины 1977 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У мужчины 1948 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У женщины 1940 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 22 522 случая коронавируса: 3 165 человек получают медицинскую помощь, 18 945 выздоровели, 412 скончались.