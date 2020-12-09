10 новых машин скорой помощи поступили в Кузбасс

Они приобретены на средства резервного фонда Правительства РФ.

В Кузбасс поступили 10 новых автомобилей скорой помощи в рамках программы борьбы с коронавирусом. Машины, стоимость которых превышает 20 млн рублей, приобретены на средства резервного фонда Правительства РФ.

Как сообщили в правительстве региона, транспорт уже распределили по кузбасским больницам.

«Машины получат Тисульская, Тяжинская, Чебулинская, Яйская районные больницы, а также Мариинская городская больница, Кузбасский центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Ещё четыре машины получили станции скорой медицинской помощи — два автомобиля отправятся в Кемерово, по одной передадут Прокопьевской и Тайгинской станциям», - рассказали в администрации.

Отмечается, что новые автомобили рассчитаны на работу при температуре до -50. Солон дополнительно утеплён, в нём также есть сухой фен для обогрева пациента при транспортировке. Семь из 10 машин — полноприводные, что позволит им передвигаться по бездорожью.

Также ожидается, что до конца 2020 года в Кузбасс прибудут ещё пять реанимобилей класса «С» для работы бригад санавиации.

Фото: ako.ru