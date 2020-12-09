В Новокузнецке затопило роддом

По вине одной из рожениц.

В Новокузнецке затопило одно из отделений роддома №1 по улице Сеченова. Как сообщает Сибдепо, инцидент произошёл вечером восьмого декабря.

«Последствия разлива были ликвидированы в тот же день, никто из пациенток не пострадал. О причинах и виновных мы предпочтём умолчать», — цитирует портал представителей родильного отделения.

А вот в социальных сетях сообщается, что в произошедшем виновата одна из пациенток, которой стало жарко. Женщина без разрешения пыталась перекрыть радиатор, в результате чего вода из батарей сначала забрызгала всю палату, а после затопила этаж.

«Пациентка не пострадала, хотя и осталась изрядно испачкана технической водой из радиаторов», — сообщает очевидец.