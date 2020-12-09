Блог с тобой ›› Новости ›› В Берёзовском покупатель ударил кассира по лицу

В Берёзовском покупатель ударил кассира по лицу

09 декабря 2020 в 14:43

Мужчину задержали росгвардейцы.

В Берёзовском сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны задержали подозреваемого, который открыто похитил из торговой точки алкоголь и ударил женщину, вставшую у него на пути.

Инцидент произошел вечером. Нетрезвый посетитель магазина решил разжиться спиртным. Он взял с полки две бутылки горячительных напитков и попытался выйти, не заплатив. Однако на выходе его попыталась остановить кассир. Тогда горожанин ударил женщину по лицу и освободил себе путь.

Грабителем оказался 30-летний бывший работник ограбленного магазина. Отмечается, что ранее он не был судим. Сотрудники Росгвардии задержали его во время распития украденного алкоголя в компании друзей.

Для дальнейших разбирательств молодого мужчину передали правоохранителям.

 

Фото: Управление Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Кузбассу.


Читайте также

Content 1518274888175056121
В Кемерове девочка-подросток слила в сеть интимные фото соперницы
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 декабря
Content 221971a0 39e0 11eb b0be 2b415a9af844
10 новых машин скорой помощи поступили в Кузбасс
Content kak spustit vozduh iz radiatora otopleniya 0
В Новокузнецке затопило роддом

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?