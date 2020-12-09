Чиновник из Новокузнецка украл из городского бюджета 36 миллионов

Вместе с риелтором он незаконно продал 29 квартир.

В Новокузнецке по обвинению в мошенничестве задержан 49-летний местный чиновник.

Как сообщает Следственный комитет Кузбасса, мужчина работал начальником в управлении по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка.

«По версии следствия, в 2015 году он сговорился со знакомым риелтором и начал зарабатывать на продаже муниципального жилья. Они подыскивали жителей и без их ведома оформляли на них право собственности на жилплощадь под предлогом сноса аварийных домов. При этом люди на которых оформлялось это право, никогда не проживали в указанных домах. Затем сообщники продавали квартиры и делили деньги от продажи. Таким образом чиновник и риелтор продали 29 квартир, общую стоимость которых оценивают в 36 миллионов рублей», - пояснили в ведомстве.

Схему раскрыли весной 2019 года, при проведении прокурорской проверки. В результате совместной работы областных следователей, сотрудников ФСБ и полицейских, было собрано достаточно доказательств, чтобы установить факт вины бывшего чиновника.

Отмечается, что задержанный признал вину, сотрудничал со следствием сотрудничал и даже заключил досудебное соглашение. В счёт погашения ущерба, правоохранители арестовали имущество обвиняемого и его родственников, его оценивают в 25 миллионов рублей. Кроме того, супруга обвиняемого добровольно внесла 2,5 миллиона рублей чтобы покрыть ущерб.

В настоящее время дело в отношении подельников направлено в суд.