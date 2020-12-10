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В Кузбассе более 600 человек вызвались поставить вакцину от коронавируса

10 декабря 2020 в 09:43

Такие данные озвучили в минздраве региона.

Более 600 жителей Кемеровской области изъявили добровольное желание поставить вакцину от коронавируса.

По данным минздрава региона, в первый день прививочной кампании, 9 декабря, вакцину поставили 105 человек в шести территориях. В настоящее время вакцинация проводится в прививочных кабинетах в 13 медорганизациях.

«Информация о каждом привитом была внесена в федеральный регистр. В личном кабинете на портале госуслуг они могут вести дневник самонаблюдения. В случае недомогания человек должен обратиться к врачу», — уточнили в ведомстве.

Вакцину может поставить любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцинация проводится в два этапа, с разницей в 21 день.

 

Фото: минздрав Кузбасса.


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