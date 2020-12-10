ИФНС призывает начать новый год без долгов

В преддверии праздников ИФНС по г. Кемерово напомнила кузбассовцам о том, как узнать о наличии налоговой задолженности.
Так, проверить и погасить долги можно с помощью:
- интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика»
- интернет-сервиса ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»
- единого портала Госуслуг в разделе «Налоговая задолженность»
- и на сайте ФССП России «Банк данных исполнительных производств».
В ведомстве напомнили, что неисполнение обязанностей по уплате налогов является основание для ее принудительного взыскания, а также дополнительной имущественной ответственности в виде взыскания пеней, судебных расходов и исполнительного сбора.
Начните новый год без долгов!
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы