ИФНС призывает начать новый год без долгов

В преддверии праздников ИФНС по г. Кемерово напомнила кузбассовцам о том, как узнать о наличии налоговой задолженности.

Так, проверить и погасить долги можно с помощью:

В ведомстве напомнили, что неисполнение обязанностей по уплате налогов является основание для ее принудительного взыскания, а также дополнительной имущественной ответственности в виде взыскания пеней, судебных расходов и исполнительного сбора.

Начните новый год без долгов!