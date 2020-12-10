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ИФНС призывает начать новый год без долгов

10 декабря 2020 в 10:29

В преддверии праздников ИФНС по г. Кемерово напомнила кузбассовцам о том, как узнать о наличии налоговой задолженности.

Так, проверить и погасить долги можно с помощью:

В ведомстве напомнили, что неисполнение обязанностей по уплате налогов является основание для ее принудительного взыскания, а также дополнительной имущественной ответственности в виде взыскания пеней, судебных расходов и исполнительного сбора.

Начните новый год без долгов!

 

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