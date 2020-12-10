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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 декабря

10 декабря 2020 в 11:43

Зарегистрировано три летальных случая.

По данным на утро 10 декабря в Кемеровской области выявили 171 новый случай заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 34, Междуреченск — 32, Белово — 17, Ленинск-Кузнецкий — 12, Калтан — 10, Юрга — 8, Таштагольский район — 7, Топкинский муниципальный округ — 3, Новокузнецкий район — 2, по одному заболевшему — Берёзовский, Беловский и Тяжинский районы, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский муниципальные округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано три летальных случая.

У женщины 1962 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1952 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1980 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 22 693 случаев коронавируса: 3 128 человек получают медицинскую помощь, 19 150 выздоровели, 415 скончались.


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