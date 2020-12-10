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Власти Кузбасса рассказали о выходном дне 31 декабря

10 декабря 2020 в 13:05

Ранее его объявили выходным 17 регионов страны.

В Правительства Кузбасса рассказали о выходном дне 31 декабря. Как сообщает Сибдепо. Ранее этот день объявили выходным 17 регионов.

«Делать 31-е декабря выходным в Кемеровской области не планируется», — пишет портал со ссылкой на пресс-службы администрации.

Напомним, последний день года объявлен нерабочим в основном в регионах европейской части России. А вот в Сибирском федеральном округе 31-е объявлено выходным лишь в Томской области и республике Тыва.

 


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