Губернатор Кузбасса анонсировал масштабную газификацию региона

По словам Сергея Цивилева, она стартует в 2021 году и обойдется в 3 млрд рублей.

Сергей Цивилев сообщил о масштабной газификации Кузбасса, в которую инвестируют почти 3 миллиарда рублей. Вместе с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером глава области подписал программу развития газоснабжения и газификации региона на период с 2021 по 2025 год.

«Вложения в газификацию со стороны ПАО «Газпром» за следующую пятилетку будут в 8,2 раза выше, чем за 2016-2020 годы. Это позволит перевести на газовое отопление как частные дома, так и котельные региона, что благоприятно скажется на экологической обстановке. Запрос на газификацию есть, программа в Кузбассе работает эффективно, за следующие пять лет в том числе планируется газифицировать территории, где раньше никогда не было сетевого газа», — отметил Сергей Цивилев.

Как сообщает правительство Кузбасса, ООО «Газпром межрегионгаз» инвестирует в проект 2,95 млрд рублей. До 2025 года компания построит межпоселковые газопроводы в Кемеровском районе, Новокузнецке, а также газопровод-отвод с газораспределительной станцией до Прокопьевска. Это позволит создать условия для газификации территории опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск», а также 23 населенных пунктов, включая Кемерово и другие территории.

Всего в течение 5 лет к приему газа планируется подготовить 15,4 тыс. домов, 88 котельных и предприятий.