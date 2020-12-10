Житель Салаира семь часов провёл в тайге с заглохшим автомобилем

Ему помогли сотрудники ГИБДД.

В полицию поступил сигнал о заблудившемся в лесу 38-летнем жителе Салаира. На поиски мужчины отправился экипаж ГИБДД на служебном внедорожнике «УАЗ Патриот».

«Автоинспекторы, старший лейтенант полиции Андрей Рожков и лейтенант полиции Никита Тальвер, объехали участок, где, предположительно, мог находится пострадавший. В итоге мужчину нашли у костра, рядом с которым тот пытался согреться. Автолюбитель пояснил инспекторам, что пытался срезать дорогу и добраться до ближайшего населённого пункта коротким путём, поэтому свернул с трассы. Однако в лесу он заблудился, проколол колесо автомобиля и застрял в снегу», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Около семи часов водитель провёл в тайге с заглохшим автомобилем при температуре -17. Полицейские предложили спасённому отогреться в патрульной машине, затем помогли заменить колесо и с помощью троса отбуксировали его машину до трассы. Дополнительная помощь, в том числе медицинская, ему не понадобилась.

«Водитель выразил искреннюю благодарность сотрудникам ГИБДД за своевременную помощь и продолжил путь», — отметили в ведомстве.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.