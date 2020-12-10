Кузбасским пожарным вручили новую технику

Это 15 единиц современного спецтранспорта.

В Кемеровской области на вооружение сотрудников МЧС России поступило 15 единиц новой техники.

«Когда идет переоснащение новой современной техникой – это всегда знаковое событие. Обновление автопарка необходимо», — прокомментировал начальник главка МЧС Кузбасса Алексей Шульгин.

Среди пожарных автоцистерн на базе грузовых «Уралов», есть два особенных автомобиля — один предназначен для радиационной и химической разведки, а второй — это мобильный комплекс специальной обработки, который может проводить проводить дезинфекцию, дегазацию и дезактивацию. Кроме того, комплекс применяется при тушении лесных и ландшафтных пожаров. Кроме того, Управлению и отделам надзорной деятельности и профилактической работы (Госпожнадзору) были вручены автомобили повышенной проходимости марки Hyundai.

Новые пожарные автоцистерны передадут пожарно-спасательным отрядам Междуреченска, Осинников, Таштагола, Анжеро-Судженска и Кемерова. Два спецавтомобиля будут находиться на вооружении Специализированной пожарно-спасательной части, также расположенной в областном центре.

До конца года в Кузбасс поступят еще четыре единицы пожарной техники, три из которых — две автоцистерны и автолестница, останутся в Кемерове, а одна — штабной автомобиль — отправится в Новокузнецк.

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.