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Кузбасским пожарным вручили новую технику

10 декабря 2020 в 16:29

Это 15 единиц современного спецтранспорта.

В Кемеровской области на вооружение сотрудников МЧС России поступило 15 единиц новой техники.

«Когда идет переоснащение новой современной техникой – это всегда знаковое событие. Обновление автопарка необходимо», — прокомментировал начальник главка МЧС Кузбасса Алексей Шульгин.

Среди пожарных автоцистерн на базе грузовых «Уралов», есть два особенных автомобиля — один предназначен для радиационной и химической разведки, а  второй — это мобильный комплекс специальной обработки, который может проводить проводить дезинфекцию, дегазацию и дезактивацию. Кроме того, комплекс применяется при тушении лесных и ландшафтных пожаров. Кроме того, Управлению  и отделам надзорной деятельности и профилактической работы (Госпожнадзору) были вручены автомобили  повышенной проходимости марки Hyundai.

Новые пожарные автоцистерны передадут пожарно-спасательным отрядам Междуреченска, Осинников, Таштагола, Анжеро-Судженска и Кемерова.  Два спецавтомобиля будут находиться на вооружении Специализированной пожарно-спасательной части, также расположенной в областном центре.

До конца года в Кузбасс поступят еще четыре единицы пожарной техники, три из которых  — две автоцистерны и автолестница, останутся в Кемерове, а одна — штабной автомобиль — отправится в Новокузнецк.

 

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.


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