Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 декабря

Скончались три пациента.

На утро 11 декабря в Кемеровской области ещё у 173 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 31, Кемерово — 29, Междуреченск — 17, Прокопьевск — 16, Ленинск-Кузнецкий — 12, Осинники — 10, Киселёвск — 9, Новокузнецкий район — 9, Белово — 6, Мыски — 5, Юрга — 5, Таштагольский район — 5, Берёзовский — 4, Полысаево — 3, Топкинский муниципальный округ — 3, по два заболевших — Калтан, Прмышленновский и Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа, по одному — Кемеровский муниципальный округ, Мариинский и Тяжинский районы», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три пациента с COVID-19.

«У мужчины 1983 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1946 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1953 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 22 866 случаев коронавируса: 3 079 человек получают медицинскую помощь, 19 369 выздоровели, 418 скончались.