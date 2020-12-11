В кемеровской 16-этажке мужчина упал с высоты и погиб

О происшествии рассказали очевидцы.

В Кемерове в 16-этажном на проспекте Ленина, 121 произошла трагедия. Мужчина упал с высоты и погиб.

Сигнал поступил в 11:11.

«Неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет упал с высоты, этаж не известен. В результате он скончался на месте», — сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

По словам очевидцев, на месте происшествия собрались жильцы дома. Многие отметили, что это не первый подобный инцидент в этой многоэтажке.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.