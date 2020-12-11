СМИ: в Новокузнецке двухлетнего ребёнка сожгли в печи

Предварительно, это сделал дедушка ребенка.

В Новокузнецке дедушка ребёнка засунул двухлетнего внука в печку. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на Life.

«Мать и отец ребёнка оставили его на время бабушке и дедушке, а сами ушли на работу. Через день они вернулись за сыном, но нашли в доме только его верхнюю одежду. Бабушка и дедушка малыша были пьяные. Родители стали искать сына и нашли его тело во дворе. По предварительным данным, ребёнка задушила бабушка, так как он кричал и мешал им. После этого дедушка засунул его тело в печку», - пишет портал.

Впоследствии родители обнаружили обгоревшее тело ребёнка во дворе дома.

Отмечается, что дедушка ребёнка ранее был условно осуждён за кражу до сентября 2021 года. При этом условия в семье родителей погибшего мальчика удовлетворительные.

В Следственном комитете Кузбасса данную информацию комментировать отказались. Известно, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».