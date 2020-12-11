В Кузбассе продлили действие ограничений по коронавирусу

До 27 декабря.

В Кемеровской области режим повышенной готовности продлён до 27 декабря.

«Продлевается действие следующего режима работы организаций и проведения мероприятий: работодателям необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска; все работодатели Кузбасса должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Также все официальные физкультурные и спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей. До указанной даты организация и проведение зрелищных и развлекательных мероприятий, а также оказание услуг общепита разрешается с 6:00 до 00:00.