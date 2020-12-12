Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 декабря

Скончались четыре пациента.

На утро 12 декабря в Кемеровской области ещё у 168 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк-27, Кемерово-23, Междуреченск-18, Прокопьевск-10, Осинники-9, по 8-Л-К, Юрга и Новокузнецкий МР, по 7-Белово и Березовский, Полысаево-6, по 5-Калтан и Таштагольский МР, по 4-А-С, Киселевск и Топкинский МО, по 3-Мыски, Тяжинский МР и Яшкинский МР, Гурьевский МР-2, по 1-Беловский МР, Л-К МО, Прокопьевский МР и Яйский МР», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались четыре пациента с COVID-19.

«У кемеровчанки 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У кемеровчанки 1946 года рождения также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Осинниках», — отметили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 23 034 заражённых коронавирусом, 19 548 из них были выписаны, 422 умерли. Лечение получают 3 064 человека.