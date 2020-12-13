Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 декабря

Скончались три пациента.

На утро 13 декабря в Кемеровской области ещё у 166 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 39, Междуреченск — 32, Кемерово — 28, Прокопьевск — 26, Калтан — 11, Киселёвск — 6, Тайга — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Таштагольский район — 3, по два заболевших — Анжеро-Судженск, Берёзовский, Новокузнецкий и Яшкинский районы, по одному — Осинники, Беловский и Яйский районы, Промышленновский, Топкинский и Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три пациента с COVID-19.

«У женщины 1958 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У женщины 1958 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии эндокринной и нервной системы. У мужчины 1952 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и нервной системы», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 23 200 случаев коронавируса: 3 051 человек получает медицинскую помощь, 19 724 выздоровели, 425 скончались.