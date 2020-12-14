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В Кемерове выбрали новую схему движения для маршрутного автобуса №35т

14 декабря 2020 в 09:58

Завершено голосование.

В столице Кузбасса завершилось голосование за варианты схемы движения для маршрутного такси № 35т, соединяющего Шалготарьян и микрорайон Южный. В новом варианте маршрутку предлагалось пустить по улицам Дружбы и Космической.

Голосование стартовало 7 декабря на платформе «Кузбасс Онлайн». Кемеровчанам предложили обновлённую схему движения: в прямом направлении, из Шалготарьяна, маршрутка движется без изменений, в обратном — идет по улицам Дружбы, Космической, Автозаводской, Кузнецкому проспекту, улицам Сибиряков-Гвардейцев и Соборной, далее по проспекту Ленина через Пионерский бульвар выходит на проспект Октябрьский, по которому едет до конечной.

В итоге 74,8% поддержали новую схему движения, 21,19% высказались против, 4,24% предложили свой вариант ответа.


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