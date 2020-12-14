В Шерегеше подросток угнал машину и увяз в снегу

Теперь юноша может попасть в тюрьму.

В Шерегеше в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказазл, что оставил свой Toyota Probox на парковке возле дома, но на утро машина пропала.

Полицейским удалось обнаружить универсал благодаря записям с камер видеонаблюдения.

«В результате поисков стражи порядка обнаружили «Тойоту» брошенной на мосту на автодороге «Шерегеш — Усть-Анзас». Вскоре бойцы Росгвардии задержали автоугонщика. Им оказался 17-летний местный житель. Он пояснил, что прогуливался ночью с другом и заметил автомобиль, двери которого были не закрыты на ключ», – сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Выяснилось, что подросток катался на машине, пока та не увязла в снегу.

Угнанный автомобиль полицейские передали законному владельцу. В отношении кузбассовца возбужденно уголовное дело, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.