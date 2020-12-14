Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 декабря

Зарегистрировано четыре летальных случая.

По данным на утро 14 декабря в Кемеровской области выявили 164 новый случай заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 41, Междуреченск — 29, Прокопьевск — 28, Кемерово — 26, Осинники — 14, Киселёвск — 12, Мыски — 7, Берёзовский — 4, Таштагольский район — 2, Анжеро-Судженск — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано четыре летальных случая.

У женщины 1958 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. У мужчины 1964 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне бронхолегочной патологии. У женщины 1932 года рождения из Топков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1969 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь проткала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы.

Всего с начала пандемии всего в регионе выявили 23 364 пациентов с COVID-19. Из них 19 888 вылечились, 429 умерли, а 3047 продолжают получать лечение.