Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поставил вакцину от коронавируса

Об этом 14 декабря он сообщил в своём Instagram.

Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов поставил вакцину от коронавируса.

«Для того, чтобы придать уверенности моим коллегам, защитить себя и быть уверенным в этой сложной ситуации по коронавирусной инфекции, принял решение о вакцинации», — написал Сергей Кузнецов в своём Instagram.

Мэр рассказал, что перед прививкой ему измерили температуру, давление, опросили о состоянии здоровья.

Также он напомнил, что эта прививка является двухступенчатой: вторую ему поставят через 21 день. Сергей Кузнецов пообещал рассказывать о своём состоянии.

Фото: instagram.com/skuznetsov_nk