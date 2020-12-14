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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поставил вакцину от коронавируса

14 декабря 2020 в 12:21

Об этом 14 декабря он сообщил в своём Instagram.

Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов поставил вакцину от коронавируса.

«Для того, чтобы придать уверенности моим коллегам, защитить себя и быть уверенным в этой сложной ситуации по коронавирусной инфекции, принял решение о вакцинации», — написал Сергей Кузнецов в своём Instagram.

Мэр рассказал, что перед прививкой ему измерили температуру, давление, опросили о состоянии здоровья.

Также он напомнил, что эта прививка является двухступенчатой: вторую ему поставят через 21 день. Сергей Кузнецов пообещал рассказывать о своём состоянии.

 

 

Фото: instagram.com/skuznetsov_nk


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