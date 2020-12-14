В Кузбассе за время пандемии умерли 25 медиков

Об этом рассказали в Минздраве региона.

За время пандемии от коронавируса в Кемеровской области умерли 25 медработников. Как сообщает Минздрав региона со ссылкой на региональный фонд социального страхования, в большинстве смертельных случаев заражение не связано с профессиональной деятельностью медика.

«В двадцати случаях заражение специалистов не связано с работой. Расследование ещё по пяти случаям пока не завершено. Всего же за время пандемии коронавирусом заболели почти 1600 медиков», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что кузбасские медики стали одними из первых добровольцев, привившихся вакциной «Спутник V». Прививки начали ставить 9 декабря.