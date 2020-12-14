Губернатор Кузбасса подведет итоги года на онлайн-пресс-конференции

Она состоится 22 декабря.

Отчетная пресс-конференция губернатора Кузбасса Сергея Цивилева посвященная очередным ста дням, оставшимся до 300-летия Кузбасса, состоится во вторник, 22 декабря.

Как сообщили в пресс-службе администрации, в ней глава региона также расскажет, чего удалось добиться за весь такой непростой для Кемеровской области 2020 год. Поэтому пресс-конференция получила название «800 дней. Итоги года».

В связи с пандемией коронавируса пресс-конференция по уже сложившейся традиции состоится в режиме онлайн. Жители Кемеровской области смогут посмотреть ее в прямом эфире, который организует Региональный медиахолдинг «Кузбасс» на телеканале «Кузбасс 1».