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19-летний житель Берёзовского стал фигурантом дела после секса с девочкой

14 декабря 2020 в 15:24

Изначально его задержали за проникновение в жилище.

В Берёзовском 19-летнего местного жителя будут судить за ряд преступлений.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, в июле 2020 года обвиняемый хотел пообщаться с бывшей подругой. Для этого он разбил окно в её доме и проник в жилище. Там его встретил владелец дома и потребовал, чтобы горожанин ушёл. Затем злоумышленник приставил нож к горлу девочки и пригрозил убийством, если кто-то из жильцов покинет дом.

«Мать потерпевшей смогла вызвать скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленник спрятался от полицейских в подполье дома, он был задержан», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что со следствием житель Кузбасса не сотрудничал и не признал свою вину. В ходе предварительного следствия правоохранители также установили, что в мае 2020 года обвиняемый вступил в интимные отношения с девочкой, не достигшей 15-летнего возраста. Из-за этого в отношении него возбудили ещё одно уголовное дело.


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