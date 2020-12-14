В Новокузнецке бизнесмена пытались убить битой и топором

Об этом сообщает областной новостной портал.

В полицию Новокузнецка поступило заявление от предпринимателя, занимающегося теплоснабжением Тяжинского и Мариинского района. Как сообщает Сибдепо, на мужчину было совершено нападение в стиле «90-х».

По информации издания, инцидент произошёл поздно вечером, 11 декабря, в Новокузнецке, во дворе жилого комплекса «Три богатыря».

«В момент нападения бизнесмен находился вместе с супругой. Налётчики были в масках, в руках у них были биты и молоток, которыми бандиты принялись избивать предпринимателя. Женщина испугалась и стала громко кричать, после этого бандиты прекратили избивать мужчину и скрылись с места преступления», - пишет портал.

Предварительно, причиной нападения стал бизнес предпринимателя и личные конфликты сторон. В ГУ МВД по Кемеровской области информацию пока не прокомментировали.