Илья Середюк предложил внести изменения в меню кемеровских школ

Мэр областной столицы посетил лицей №62.

Глава Кемерова Илья Середюк посетил лицей № 62. Как рассказал мэр в своём Instagram, что там он зашёл в столовую и пообщался со старшеклассниками о школьном питании.

«Отметил, что школьники съедают не всё. Многие приходят на занятия плотно позавтракав, до первого приёма пищи в 11:30 в школе не успевают проголодаться. Также ребята отметили, что порции большие», — написал градоначальник.

Поэтому глава областной столицы предложил учесть эти «моменты» и разработать альтернативные варианты питания. По словам Ильи Середюка, это позволит ученикам выбирать в том числе облегчённые блюда.

Мэр напомнил, что горожане могут задать вопросы по рациону и блюдам в школах, обратившись в МАУ «Школьное питание» по телефону 45-95-00.

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk