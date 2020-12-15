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В Новокузнецке полиция разыскивает двух мужчин в масках, избивших горожанина

15 декабря 2020 в 10:36

Пациенту диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

В дежурную часть полиции Центрального района Новокузнецка поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступил тяжело избитый мужчина. Пациенту диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

«Предварительно установлено, что пострадавшего избили двое мужчин. Скрывая лица под масками, они напали на горожанина рядом с его домом, а затем скрылись с места происшествия. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшим может грозить до 10 лет лишения свободы», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией об обстоятельствах нападения и лицах, его совершивших, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: (3843) 46-22-29, 45-94-24 или «02» («102» с мобильного). Анонимность гарантируется.


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