Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 декабря

Скончались три пациента.

По данным на утро 15 декабря в Кемеровской области выявили 161 новый случай заражения COVID-19.

«Кемерово — 38, Новокузнецк — 34, Междуреченск — 20, Прокопьевск — 12, Ленинск-Кузнецкий — 9, Мыски — 7, Топкинский муниципальный округ — 6, Осинники — 5, Юрга — 5, Калтан — 4, Кемеровский муниципальный округ — 4, Новокузнецкий район — 4, Белово — 3, Киселёвск — 3, по два заболевших — Беловский район и Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, по одному — Краснобродский, Промышленновский муниципальный округ и Таштагольский район», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано три летальных случая.

У женщины 1963 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1965 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1952 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 23 525 случаев коронавируса: 3 049 человек получают медицинскую помощь, 20 044 выздоровели, 432 скончались.