Жителям Кузбасса рассказали об увеличении материнского капитала в 2021 году

Тех, кто не воспользовался, ждет индексация.

В 2021 году размер материнского капитала вырастет для всех категорий получателей.

«Маткапитал для семей, в которых в 2021 году родится (будет усыновлён) первый ребёнок, составит 483 881,83 рубля. За рождение (усыновление), начиная с 2020 года, второго ребёнка размер материнского капитала составит 639 431,83 рубля», - напомнили в ОПФР по Кемеровской области.

Как сообщили в ПФР, есть также обладатели материнского капитала, у которых право на него возникло раньше 2021 года, но они ещё не успели воспользоваться средствами. Индексация в 3,7% коснется как всей суммы, так и его оставшейся части.

Проверить сумму материнского капитала после обновления можно, заказав выписку в Личном кабинете на сайте ПФР в соответствующем разделе.