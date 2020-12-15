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В Кемерове из КузГТУ эвакуировали студентов

15 декабря 2020 в 14:20

По словам очевидцев, на месте работает полиция и Рогвардия.

Днём 15 декабря в Кемерове из корпуса КузГТУ эвакуировали студентов. Фото с места происшествия появились в соцсетях.

«На месте работают Росгвардия, ППС, и ЧОП, который охраняет «Политех». Подробностей пока нет. Эвакуированные стоят на улице уже минут 15. Приехали взрывотехник с собакой, зашли в корпус», — сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на свидетелей.

Выяснилось, что в корпусе был найден бесхозный предмет — сумка. Поэтому была проведена эвакуация людей из здания.

 

 

Фото: vk.com/auto_42


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