В Кемерове из КузГТУ эвакуировали студентов

По словам очевидцев, на месте работает полиция и Рогвардия.

Днём 15 декабря в Кемерове из корпуса КузГТУ эвакуировали студентов. Фото с места происшествия появились в соцсетях.

«На месте работают Росгвардия, ППС, и ЧОП, который охраняет «Политех». Подробностей пока нет. Эвакуированные стоят на улице уже минут 15. Приехали взрывотехник с собакой, зашли в корпус», — сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на свидетелей.

Выяснилось, что в корпусе был найден бесхозный предмет — сумка. Поэтому была проведена эвакуация людей из здания.

Фото: vk.com/auto_42