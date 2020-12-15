Смертельно раненый ножом кемеровчанин успел вызвать себе скорую

Преступление произошло на фоне распития спиртных напитков.

В Кемерове 35-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве мужчины. Тело с ножевыми ранениями в области живота ранее было найдено в одном из дворов Рудничного района.

«В ходе следственных действий было установлено, что в день гибели кемеровчанин по просьбе жены позвонил их общей знакомой и пригласил её в гости для совместного распития алкоголя. Шутливый тон собеседника не понравился знакомому женщины, который находился рядом с ней. Он вырвал у неё трубку и предъявил звонившему претензию. В итоге мужчины условились встретиться и выяснить отношения», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Когда «шутник» приехал к месту встречи на такси, 35-летний знакомый женщины уже ждал его. Во время конфликта он нанёс пострадавшему несколько ударов ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавший успел вызвать скорую помощь и даже сообщить жене о произошедшем, но к моменту прибытия медиков мужчина уже скончался — врачи обнаружили его тело без признаков жизни.

Подозреваемый в убийстве 30-летнего горожанина был задержан по горячим следам. Свою вину он не признаёт, со следствием не сотрудничает. По ходатайству следователя его заключили под стражу. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.