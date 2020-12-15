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Кемеровчан призывают принять участие в голосовании на присвоение звания «Народный Дед Мороз Кузбасса»

15 декабря 2020 в 16:22

Столицу Кузбасса представляет Владислав Михайлов.

Завершается голосование на присвоение звания «Народный Дед Мороз Кузбасса». В связи с этим кемеровчан призвали поддержать Владислава Михайлова — участника конкурса, который представляет столицу региона.

«Владислав Михайлов является режиссёром ДК имени 50-летия Октября. Для него роль зимнего волшебника не нова. Владислав окончил КемГИК, продолжает учиться в магистратуре вуза. Шутит, что рост и голос у него оказались под стать герою русских сказок, в образ вжился с первого утренника. Общий «стаж Деда Мороза» у кемеровчанина составляет пять лет», - рассказали в администрации.

Финальное состязание за титул главного новогоднего волшебника состоится 19 декабря. Кроме того, в 2020 году впервые было объявлено голосование на присвоение звания «Народный Дед Мороз Кузбасса». Видеоролики всех участников конкурса размещены в Instagram-аккаунте регионального «Центра народного творчества». Каждый пользователь социальных сетей может отдать свой голос за понравившегося конкурсанта. Кемеровский Дед Мороз поздравляет жителей региона около камина в музее-заповеднике «Красная Горка».

Чтобы проголосовать за кемеровчанина, нужно пройти по ссылке, подписаться на аккаунт, поставить «лайк» и оставить комментарий: «№ 15». Владислав Михайлов участвует именно под этим номером.

 

Фото: администрация Кемерова.


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