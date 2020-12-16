В Новокузнецком районе служебный автобус с пассажирами съехал в овраг

Есть пострадавшие.

В Новокузнецком районе полиция выясняет обстоятельства утреннего ДТП с автобусом, который съехал с дороги. Дорожный инцидент произошёл около 7:30 на технологической дороге одного из предприятий. В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека.

«По предварительной информации, водитель служебного автобуса ПАЗ не учёл дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в овраг», — сообщили в главке полиции.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека: водитель автобуса и три пассажира. Автомобилями скорой медицинской помощи они доставлены в медицинское учреждение. Всего в момент ДТП в автобусе находились семь пассажиров.

Всего по данным ГИБДД, за 11 месяцев 2020 года в Кузбассе зарегистрировано 271 ДТП, причиной которых стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. В них погибли 42 человека, 402 получили травмы.