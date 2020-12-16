Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 декабря

Скончались три пациента.

По данным на утро 16 декабря в Кемеровской области выявили 160 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 29, Кемерово — 23, Междуреченск — 19, Осинники — 12, Ленинск-Кузнецкий — 10, Киселёвск — 10, Прокопьевск — 9, Мыски — 7, Белово — 6, Калтан — 6, Берёзовский — 4, Юрга — 4, Новокузнецкий район — 4, Таштагольский район — 4, Кемеровский муниципальный округ — 3, Топкинский муниципальный округ — 3, Яшкинский район — 2, по одному заболевшему — Тайга, Гурьевский и Юргинский муниципальные округа, Ижморский и Прокопьевский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано три летальных случая.

Мужчина 1959 года рождения из Новокузнецка умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1947 года рождения из Яйского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У мужчины 1932 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 20 218 человек. Скончались 435 человек. На лечении остаются ещё 3 032 заболевших. Под наблюдением — 6 897.