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Кемеровчанин ограбил магазин, вооружившись зажигалкой

16 декабря 2020 в 12:26

Мужчина задержан.

В столице Кузбасса в полицейским обратилась продавщица магазина в Кировском районе. Она сообщила о нападении неизвестного в маске.

Выяснилось, что перед закрытием магазина в него вошёл неизвестный в малярном костюме, маске и с предметом, похожим на пистолет в руках. Пригрозив расправой, злоумышленник потребовал открыть кассу и отдать ему выручку. Продавец выполнила требования, после чего налетчик забрал денежные средства в сумме около 5000 рублей и скрылся

«К преступлению оказался причастен ранее судимый 23-летний местный житель. Предметом, похожим на пистолет, оказалась зажигалка, повторяющая его форму», - сообщили в УМВД России по Кемеровской области.

Молодого человека задержали по месту проживания, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.


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