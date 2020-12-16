Кемеровчанин ограбил магазин, вооружившись зажигалкой

Мужчина задержан.

В столице Кузбасса в полицейским обратилась продавщица магазина в Кировском районе. Она сообщила о нападении неизвестного в маске.

Выяснилось, что перед закрытием магазина в него вошёл неизвестный в малярном костюме, маске и с предметом, похожим на пистолет в руках. Пригрозив расправой, злоумышленник потребовал открыть кассу и отдать ему выручку. Продавец выполнила требования, после чего налетчик забрал денежные средства в сумме около 5000 рублей и скрылся

«К преступлению оказался причастен ранее судимый 23-летний местный житель. Предметом, похожим на пистолет, оказалась зажигалка, повторяющая его форму», - сообщили в УМВД России по Кемеровской области.

Молодого человека задержали по месту проживания, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.