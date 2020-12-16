Перед Новым годом кузбасские пенсионеры получат сразу две выплаты

Но не все.

В декабре пенсионеры Кузбасса, которым пенсия доставляется через почтовые отделения, получат сразу две выплаты: за декабрь 2020 года и за январь 2021-го. Об этом сообщает газета «Кузбасс».

«График выплат через почтовые отделения был скорректирован в связи с предстоящими длинными праздниками. 29 декабря январские пенсии и пособия получат через почту те кузбассовцы, которые в обычные месяцы получают их 3-го числа. Решение о переносе было принято потому, что 3 января 2021 года – это выходной», - пишет издание.

В другие числа января доставка пенсий и пособий будет осуществляться всем прочим получателям через «Почту России» по стандартному графику – в соответствии с режимом работы почтовых отделений.

Тех, кому пенсия зачисляется через банк, изменения не коснутся вообще. Доставка пенсий и пособий через кредитные организации в городах и районах Кузбасса начинается с 14-го числа каждого месяца. К тому времени рождественские каникулы уже закончатся.