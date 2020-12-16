В Кузбассе сняли часть ограничений по коронавирусу

Это касается работы общепита в новогодние праздники.

Власти Кузбасса опубликовали документ, вносящий изменения в распоряжение № 185-рг «О продлении ограничительных мероприятий». Он даёт некоторые послабления для работы кафе и ресторанов — в частности, продляет часы работы для проведения праздничных мероприятий.

«Разрешить в период с 16.12.2020 по 02.01.2021 проведение в организациях общественного питания коллективных мероприятий, таких как банкеты, корпоративные мероприятия организаций, при условии присутствия в зале обслуживания 1 посетителя на 4 квадратных метра, но не более 50 человек», — говорится в распоряжении за подписью губернатора.

При этом данный документ продляет ограничения по проведению зрелищных мероприятий, а также оказание услуг кафе и ресторанами по ночам во всех остальных случаях, кроме новогодних праздников.