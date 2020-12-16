Кузбассовец лишился крупной суммы при покупке красной икры к Новому году

Мужчина стал жертвой мошенников.

Житель Новокузнецка решил купить к Новому году традиционной для праздника 25 красной икры — для себя и своих родственников, однако в итоге ему пришлось обратиться в полицию.

Продавца деликатеса кузбассовец нашел на популярном сайте объявлений.

«Связавшись с продавцом, мужчина сообщил ему, что хотел бы приобрести 25 кг икры. Продавец пояснил, что работает только по предоплате — товар будет выслан после полной оплаты всего заказа. Новокузнечанин перевёл на указанные ему счёт 70 000 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, а покупку мужчина так и не получил. Поняв, что его обманули, он пошёл в полицию», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личность продавца. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Полиция призывает кузбассовцев быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через интернет. Прежде чем отправить продавцу деньги, стоит обсудить все детали доставки товара. Если в ходе разговора возникли сомнения в надёжности собеседника, от сделки следует отказаться.